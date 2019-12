Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook Pro N705FN-GC015T hebben we 15 april 2019 voor 849 euro aangeschaft bij Coolblue. Deze 17 inch laptop weegt 2,3 kilo en biedt een combinatie van een vlotte i5-processor en 1128 GB aan opslagruimte. De accuwerktijd is ruim acht uur en dat is vrij goed. Hoewel de merknaam het doet vermoeden, kan de Nvidia grafische processor (die is ingebouwd) geen zware games aan.