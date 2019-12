Asus VivoBook Pro N705UD-GC137T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17 inch laptop weegt 2,3 kilo en is vooral bedoeld voor gebruik op een vaste plek. Hij is uitgerust met een vlotte Intel Core i5-processor en veel opslag: een 128 GB ssd en een 1 TB harde schijf. Daarmee kun je veel bestanden meenemen en ook vlot werken. Ook is er een GTX1050 grafische processor ingebouwd, waarmee je oudere spellen soepel kunt spelen. Moderne titels games gaan minder vlot. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.