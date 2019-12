Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R301UA-FN115T is ingekocht bij Coolblue, want hij is daar exclusief verkrijgbaar. Deze compacte laptop met 13 inch scherm en een gewicht van 1,5 kilo, weet op te vallen met een matig scherm en toch een vlotte Core i5-processor. De opslag is met 128 GB niet erg ruim. De WiFI is slechts 802.11n en dat is traag te noemen. De werktijd op de accu valt met net iets meer dan drie uur erg tegen. Om het geheugen en dergelijke te vervangen moet je 11 schroeven los draaien en de kap loswrikken.