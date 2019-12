Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R301UA-R4217T is begin augustus 2017 ingekocht bij Bol.com en was toen ook verkrijgbaar bij Expert, waar hij toen ook in de folder stond. Deze compacte laptop met een 13 inch scherm en een gewicht van 1,5 kilo heeft 256 GB aan SSD-opslag. Dat is voor veel mensen voldoende. In combinatie met de i3-processor is de Asus snel genoeg voor alledaags werk. Deze laptop is lastig te upgraden. Het werkgeheugen van 8 GB is vastgesoldeerd en het is ons ook niet gelukt om de wifi-module los te halen. De SSD en de accu zijn wel te vervangen, hiervoor moet je eerst de kap verwijderen die vast zit met 10 schroeven. Om de accu weg te halen moet je eerst een bandkabel verwijderen en nog eens twee schroeven losdraaien, daarna kun je de accu wegtrekken. De SSD zit in zijn eigen omhulsel. Het omhulsel zit vast met 4 schroeven en de SSD zit aan het omhulsel vast met 4 schroeven.