Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus Vivobook R417BA-FA107T is halverwege augustus 2017 ingekocht bij MediaMarkt, waar hij op dat moment exclusief verkrijgbaar was. Ook werd hij aangeprezen in de MediaMarkt-folder. Deze 14 inch laptop is met een gewicht van 1,55 kilo lekker licht en compact om mee te nemen. De AMD-processor is helaas aan de trage kant. Een pluspunt is de 256 GB SSD. Dat heft het gebrek aan snelheid van de processor iets op en maakt de laptop voor licht werk best vlot. Wel is het vervelend dat de koeling veel van zich laat horen. Je kunt de accu van deze laptop zelf vervangen maar moet daarvoor wel de behuizing openen, die met 10 schroeven vast zit. Het geheugen zit vastgesoldeerd en is niet te vervangen.