Asus VivoBook R417BA-FA182T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Asus is uitgerust met een trage AMD A9-processor en is daardoor hooguit geschikt voor licht gebruik zoals af en toe internetten en e-mailen. Helaas valt ook de accuwerktijd tegen: na iets meer dan vier uur moet deze laptop alweer opgeladen worden. De opslagcapaciteit is met 128GB allesbehalve ruim. Minpunt is ook de wifi: deze is alleen geschikt voor 2,4 GHz-netwerken en erg traag. Een van de weinige pluspunten van deze laptop is dat je hem relatief makkelijk mee kan dragen, dankzij het compacte 14-inch scherm en het lage gewicht van 1,68 kilo. We hebben deze Asus VivoBook ingekocht bij Coolblue.