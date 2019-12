Asus VivoBook R417SA-WX235T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De VivoBook R417SA-WX235T van Asus weegt maar 1,5 kg en is voorzien van een langzame processor en maar 2 GB werkgeheugen. Deze combinatie zorgt ervoor dat veel taken hem al snel te zwaar worden. Minpunt is ook de zeer beperkte opslag: die is maar 32 GB groot en biedt nauwelijks ruimte voor je bestanden.