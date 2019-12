Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R417WA-GA046T kochten we voor slechts 182 euro in bij Expert, het was dan ook de dagdeal. De laptop was op dat moment ook verkrijgbaar bij o.a. 4Launch, Megekko, Wehkamp en MyCom. Een trage AMD-processor zorgt voor de aandrijving van deze laptop. Hierdoor is hij zelfs bij licht werk traag. De accuwerktijd is nauwelijks meer dan vier uur en dat is ook een tegenvaller. De laptop heeft wel een snelle vaste netwerkaansluiting, jammer genoeg is wifi van het verouderde type. In onze wifitest deed hij het toch nog redelijk. Opslagruimte is beperkt, je hebt nog maar 15GB over (de rest wordt gebruikt door Windows en programma's). Je kunt de ruimte niet uitbreiden, zowel opslag als geheugen zijn vastgesoldeerd. Accu en wifi-module zijn wel vervangbaar na het openen van de laptop. Hiervoor moet je 8 schroeven losdraaien en de klep opentrekken.