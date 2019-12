Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R418UA-EB778T hebben we begin maart 2018 ingekocht bij Coolblue. De laptop was op dat moment ook leverbaar bij o.a. Megekko, 4Launch, Wehkamp en MyCom. De i3-processor van deze laptop is net snel genoeg en wordt ondersteund door een maar 128 GB grote ssd. Pluspunt is het lage gewicht van 1,36 kilo daardoor is hij makkelijk mee te nemen, De accuwerktijd is met ruim acht uur ook prima. Het werkgeheugen van is uit te breiden van 4 tot maximaal 8 GB. Het originele werkgeheugen is niet vervangbaar, want het is vastgesoldeerd. De gemeten wifi-prestaties zijn erg goed.