Asus VivoBook R540NA-DM087T

Deze laptop weegt 1,9 kilo en heeft een 15,6-inch scherm. De processor is heel langzaam en de SSD is met 128 GB niet heel ruim. Daarmee is de laptop alleen geschikt voor heel simpele taken: af en toe internetten of een e-mail tikken, meer niet. De accuwerktijd is met zo'n 5 uur matig. We hebben deze Asus VivoBook voor €340 ingekocht bij Coolblue.