Asus VivoBook R540SA-DM610T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is niet erg snel, maar vlot genoeg voor om mee te werken. De Intel Celeron-processor is erg traag, maar de 128GB SSD zorgt ervoor dat de prestaties toch acceptabel zijn. De wifi-adapter van deze laptop is langzaam. Opvallend is het lage gewicht van 1,65 kg, dat is erg licht voor een laptop van het standaard 15,6 inch formaat.