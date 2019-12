Asus VivoBook R540UA-DM202T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Asus VivoBook is met een gewicht van 1,69 kilo behoorlijk licht voor een 15,6 inch-laptop. Hij is uitgevoerd met een dual core Intel Core i5 uit de vorige generatie, die aanzienlijk minder snel is dan de quad core i5 uit de huidige serie. Desondanks is de laptop best vlot, mede dankzij de 256 GB SSD. Die zorgt voor een zeer snelle opstarttijd van 10 seconden en houdt de laadtijden van programma's relatief laag. De accuduur van 5,5 uur valt licht tegen. Je kunt zelf de SSD en de accu vervangen maar niet het werkgeheugen, dat zit helaas vastgesoldeerd aan het moederbord. We kochten de laptop voor €700 bij CoolBlue.