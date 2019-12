Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R541SA-DM333T is begin augustus 2017 ingekocht bij Coolblue en was toen ook te koop bij BCC, MediaMarkt, Wehkamp en Otto. De laptop heeft een simpele maar vlotte configuratie. Dat is te danken aan de 256 GB grote SSD. De Pentium processor is echter heel erg traag. De laptop is vooral geschikt voor huis, tuin en keukengebruik. Het is jammer dat hij beschikt over trage vaste en draadloze netwerkaansluitingen. Het werkgeheugen is niet uit te breiden en zit vastgesoldeerd. De accu, de SSD en de wifi-module zijn te vervangen. Hiervoor moet je de kap eraf wippen nadat je de 11 schroeven van de kap hebt verwijderd. Dan zie je dat je de accu kunt ontkoppelen en wegtrekken. De SSD zit in een tray die vast zit met vier schroeven en de wifi-module kun je wegtrekken na het losdraaien van 1 schroefje.