Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R541SA-DM484T is midden oktober 2017 gekocht bij Boxxer voor €429. Op dat moment was de laptop ook verkrijgbaar bij o.a. MediaMarkt en Wehkamp. Deze laptop heeft een trage Intel Celeron-processor aan boord, maar wel een snelle 256 GB SSD. Daardoor start hij snel op. Alleen voor zwaarder werk is de laptop te traag. Hij biedt een matig Full HD-scherm en weegt maar 1,73 kilo.