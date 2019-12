Asus VivoBook R541UA-DM1209T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De VivoBook R541UA-DM1209T van Asus is halverwege oktober 2017 voor €549 aangekocht bij Obbink. Hij was op dat moment ook verkrijgbaar bij BCC, MediaMarkt en Wehkamp. Met een gewicht van 1,78 kilo is de laptop behoorlijk licht voor een 15-inch model. De Intel Core i3 is snel genoeg voor standaardgebruik zoals internetten en tekstverwerken. Dankzij de SSD start de laptop daarnaast snel op. De opslagcapaciteit van 128 GB is aan de krappe kant en is te weinig voor wie een grote foto- of filmverzameling heeft. De werktijd op de accu is maar vier uur bij licht gebruik, dat valt helaas tegen.