Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R541UJ-DM222T is begin maart 2017 ingekocht bij bcc.nl, want hij is alleen bij die winkelketen verkrijgbaar. Hij is voorzien van de nieuwste snelle Core i5-processor en een 256 GB SSD. Deze combinatie zorgt voor goede prestaties. Helaas valt het scherm erg tegen en zijn de netwerkvoorzieningen heel erg traag.