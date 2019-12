Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R558UQ-DM741T is op 9 juni 2017 onder andere te koop bij Bol, BCC, Paradigit en MyCom. Hij heeft een snelle Core i7-processor en lekker veel (8 GB) werkgeheugen. Een ander pluspunt is de combinatie van een 128 GB SDD en een 500 GB harde schijf. De eerste zorgt ervoor dat je computer vlot werkt, de tweede is voor de massaopslag van je bestanden. Minpuntje: De laptop is niet voorzien van de laatste wifi-standaard. De VivoBook maak je open door 11 schroeven te verwijderen en daarna de kap los te wrikken. Dat is nodig om de accu, de opslag, het geheugen en de wifi-module te kunnen vervangen. Van het geheugen is een gedeelte vast gesoldeerd, maar de extra module kun je wel lostrekken.