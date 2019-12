Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Wij hebben deze Asus VivoBook R702MA-BX128T halverwege oktober 2019 gekocht bij Coolblue voor 419 euro. Deze VivoBook heeft bescheiden specificaties. Met een gewicht van 2,11 kilo is hij relatief licht voor een laptop met een 17 inch scherm. Wil je weten hoe snel hij uit de test komt? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.