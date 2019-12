Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Midden oktober 2017 hebben we de Asus VivoBook R702NA-BX032T besteld bij Coolblue voor €449. We zagen de laptop ook liggen bij o.a. Obbink, Bol, MediaMarkt, Wehkamp en BCC. Deze laptop heeft een pluspunt en een minpunt. Het minpunt is de trage Celeron-processor, waardoor de laptop alleen geschikt is voor basistaken zoals internetten en e-mailen. Positief is dat hij erg vlot opstart door de ingebouwde SSD van 128 GB. Ook prettig is de moderne wifi adapter (802.11ac), waardoor je een snelle draadloze verbinding kunt opzetten.