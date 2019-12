Asus VivoBook R702NA-BX051T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze goedkope laptop van Asus is geen hoogvlieger. Dat komt door de trage Intel Celeron-processor en ditto harde schijf, die zorgen voor zeer langzame prestaties en lange laadtijden. Dat maakt het werken met deze laptop voor niemand prettig, zelfs niet bij simpel gebruik zoals internetten en e-mailen. Een van de weinige pluspunten is het relatief lage gewicht van slechts 2,2 kilo: dat is behoorlijk licht voor een laptop met een (groot) 17,3 inch scherm. Je vindt deze laptop onder andere bij Alternate, waar wij hem op 30 mei voor €399 hebben ingekocht.