Asus VivoBook R752SA-TY135T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De VivoBook R752SA-TY135T van Asus is begin juni 2017 aangeschaft bij Paradigit en we zagen de laptop op dat moment ook liggen bij BCC en Coolblue. Het is een laptop met een langzame Celeron-processor. De 1 TB harde schijf is ruim maar maakt de laptop nog trager. Het scherm is 17,3 inch groot en dat maakt hem lastig te hanteren, maar ideaal als bureaucomputer. Het is dus meer een langzame laptop voor gebruik in huis. De laptop is open te maken door 10 schroeven los te halen en de onderkant los te wrikken. Daarna kun je de accu ontkoppelen en wegtrekken. De harde schijf schroef je los voordat je hem kan wegtrekken, ook moet je hem daarna nog eens losschroeven van zijn bracket (omhulsel). Het geheugen is niet te vervangen of uit te breiden, want dat zit vastgesoldeerd. De wifi-module is vervangbaar door hem los te schroeven, de antennes los te klikken.