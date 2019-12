Asus VivoBook R752SA-TY137T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De VivoBook R752SA-TY137T van Asus is exclusief verkrijgbaar bij Expert en daar ook ingekocht in juni 2017. Het is een laptop met een groot scherm en daardoor niet bedoeld om rond te slepen. Het scherm meet 17,3 inch en de laptop weegt 2,5 kilo in totaal. De Pentium processor is best vlot. Maar dat wordt teniet gedaan door de trage harde schijf. Die biedt wel als voordeel een grote capaciteit van 1 TB (1000 GB). De accu, de harde schijf en de wifi-module zijn benaderbaar nadat je de onderkant van de laptop hebt opengemaakt. Dat is mogelijk door 10 schroeven te verwijderen en de kap los te wrikken. Daarna kun je de accu ontkoppelen en wegtrekken. De harde schijf is weg te trekken na 2 schroeven te verwijderen, daarna nog eens 4 voor de bracket (module). Het geheugen is niet vervangbaar, want het is vastgesoldeerd. De wifi-module is los te schroeven.