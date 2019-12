Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R753UA-TY271T is een grote laptop met een fors scherm. Hij weegt 2,85 kilo en dat is zwaar. De Core i5-processor en 6 GB geheugen maken hem geschikt voor zwaar werk. Hij heeft zowel een vlotte, maar kleine SSD aan boord als een 500 GB (traditionele) harde schijf: Handig voor je bestanden. Helaas is de WiFi erg traag.