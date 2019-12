Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R753UA-TY573T is begin oktober 2017 voor 684 euro aangeschaft bij Bol.com en was op dat moment o.a. ook te bestellen bij Azerty, BCC, Paradigit, Wehkamp, MediaMarkt en MyCom. Deze laptop is uitgerust met een moderne Core i3-processor. Deze chip is snel genoeg voor de meeste taken, maar ook niet de vlotste. Pluspunt van deze laptop is de combinatie van een 128 GB SSD en een 500 GB SSD. U hebt dus zowel opslagruimte als snelle opslag tot uw beschikking. Het 17,3 inch grote scherm valt tegen. Ook is de accuwerktijd van maximaal 4,5 uur niet geweldig. Het werkgeheugen van 8GB is eenvoudig te vervangen of uit te breiden naar 16GB, je hebt toegang door 1 klepje aan de onderkant te verwijderen. Jammer genoeg ondersteund de laptop enkel 802.11n wifi en bovendien is deze maar single band.