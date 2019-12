Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R753UQ-T4342T is eind juni 2017 voor 899 euro ingekocht bij MediaMarkt. Op dat moment was hij ook leverbaar bij o.a. Bol en Wehkamp. Deze laptop heeft een vlotte Core i5-processor en 8GB-geheugen. Hij is daardoor best krachtig. Een pluspunt is dat hij zowel een 500 GB harde schijf als een 256 GB SSD aan boord heeft. Daardoor heb je voldoende opslagruimte tot je beschikking. De kwaliteit van het grote 17,3 inch scherm valt enigszins tegen. Daarnaast zijn de draadloze netwerkvoorzieningen verouderd en erg traag, wifi werkt enkel op 2,4 GHz. Het werkgeheugen is vervangbaar en uitbreidbaar door het openen van het eigen klepje dat vast zit met 1 schroefje. Accu, opslag en wifi-module zijn vervangbaar na het openschroeven van de laptop (9 schroeven).