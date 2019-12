Asus VivoBook S S432FA-EB001T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een 14-inch laptop van het merk Asus. Hij is met een gewicht van 1,43 niet bijzonder licht voor zijn formaat maar nog altijd behoorlijk draagbaar. De specificaties zijn optimaal: dankzij de combinatie van een Intel Core i5-processor, een 256 GB ssd en 8 GB werkgeheugen is hij voor de meeste bezoekers snel genoeg. Het touchpad is een extra touchscreen waarmee je allerlei extra functies kunt gebruiken, bijvoorbeeld een extra scherm of een calculator. We hebben deze laptop geleend van Asus.