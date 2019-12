Asus VivoBook S S432FA-EB011T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14 inch laptop van het merk Asus weegt maar 1,42 kilo en is daarmee geschikt om mee te nemen. Ook heeft hij een vlotte Intel i5-procsssor, 8 GB werkgeheugen en een 256 GB SSD aan boord. Die combinatie maakt hem snel genoeg voor intensiever gebruik zoals fotobewerking. Hij werkt zo'n 7 uur op een accu, dat is redelijk. We hebben deze laptop geleend van Asus.