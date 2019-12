Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Asus VivoBook S S510UN-BQ349T ingekocht bij Coolblue voor 749 euro. Deze laptop is met een gewicht van 1,6 kilo zeer licht voor zijn 15-inch schermformaat. Je kunt hem daardoor relatief makkelijk meenemen. De Intel Core i5 quad core processor en SSD maken de laptop ruim snel genoeg om soepel op te werken. Ook is er voldoende opslag aanwezig, in de vorm van een 128 GB SSD en een 1 TB HD. De accuwerktijd is met iets meer dan 8 uur prima te noemen. De laptop beschikt verder over een GeForce MX150: een in instap-videokaart waarmee je de meeste nieuwe games alleen op lage instellingen kan spelen. Oude of minder veeleisende spellen kan deze chip beter aan. Pluspunt van deze laptop is de matte afwerking van het (IPS-)scherm, dat werkt in de praktijk prettiger dan een glanzend scherm.