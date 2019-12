Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook S S510UN-BQ434T hebben we eind november aangeschaft bij Coolblue voor 899 euro. Het is een laptop met een snelle quad-core i7 aan boord en een losse grafische processor van Nvidia Deze MX150. Deze maakt het spelen van games net wat beter dan de standaard Intel grafische processor. Deze laptop heeft een laag gewicht van 1,72 kilo en veel opslagruimte: een 256 GB ssd en een 1TB harde schijf. De accuwerktijd is acht uur en dat is ook uitstekend. Je opent de laptop door 10 schroeven los te draaien en de onderkant te verwijderen. Daarna zie je dat accu, opslag, werkgeheugen en wifi-module vervangbaar zijn.Het werkgeheugen is uitbreidbaar tot maximaal 16 GB.