Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op 11 december 2017 hebben we de Asus VivoBook S15 S510UA-BQ514T gekocht bij Coolblue voor een bedrag van 949 euro. Deze luxe laptop heeft een mooie aluminium behuizing. Ondanks het 15,6 inch scherm weegt hij maar 1,6 kilo. De opslag is in handen van een 256 GB SSD en een 1 TB harde schijf. Daarmee is er veel opslag aan boord. Het 15,6 inch IPS-scherm biedt een goede kijkhoek, maar de beeldprestaties vallen toch een beetje tegen. De accuwerktijd is met zo'n zeven uur: best goed te noemen. Om accu, opslag, werkgeheugen of de wifi-adapter te vervangen moet de laptop zelf open worden gemaakt. Haal hiervoor 10 schroefjes los en wrik de behuizing open. Gelukkig zijn de eerder genoemde onderdelen dan te vervangen, want niets is vastgesoldeerd. Het werkgeheugen is uit te breiden tot maximaal 16 GB.