Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook S15 S512FL-BQ278T hebben we geleend van Bol, daar kost deze op het moment van schrijven 749 euro. Deze Asus heeft een snelle i7-processor met 4 rekenkernen en 8 GB werkgeheugen aan boord. Dat maakt het een vlotte werkpc, waarbij je profiteert van het ruime 15 inch scherm. Daarbij is het een voordeel dat deze laptop maar 1,64 kilo weegt. Wij hebben alles onafhankelijk getest. Wil je meer weten over o.a. de kwaliteit van het scherm, de accuduur en de repareerbaarheid? Kijk dan hieronder.