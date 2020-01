Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook S15 S512FL-BQ279T heeft 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslagruimte op de ssd. Door die combinatie voelt hij vrij vlot. Ook is er een Nvidia MX250 grafische processor ingebouwd en de accuwerktijd is redelijk. Wij hebben deze laptop geleend van bol.com. Wil je meer in detail weten hoe deze laptop presteert? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap.