De Asus VivoBook S15 S530FN-EJ153T hebben we op 15 juli 2019 aangeschaft bij MediaMarkt voor 899 euro. Het is een snelle laptop met een vlotte quad-core i7-processor en een grafische kaart. Die MX150 van Nvidia is niet veel beter dan een standaard Intel grafische chip. Wel is er ook een 256 GB ssd ingebouwd waarmee je net voldoende snelle opslag aan boord hebt. De accuwerktijd is bijn acht uur.