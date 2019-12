Asus VivoBook S301LA-C1023H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Hij weegt 1,78 kilo, is 14 inch groot en heeft een touchscreen. Verder is er een vlotte Core i5-processor ingebouwd en een 500 GB harde schijf. De werktijd op de accu is vrij goed waardoor je zo'n 6 uur op deze laptop kunt werken. Jammer genoeg valt de WiFi-techniek wat tegen.