Asus VivoBook S400CA-CA056H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Luxe 14 inch laptop. Weegt slechts 1,85 kilo en heeft desondanks een aanraakscherm en dat maakt hem een prima keuze in combinatie met Windows 8. De Core i3 zorgt voor bruikbare prestaties, maar echt supersnel is deze laptop niet. De harde schijf maakt hem wel een beetje sloom in vergelijk met luxere modellen. De WiFi is relatief traag. Voordeel is wel dat de prijs van dit model vrij aantrekkelijk is. Door het ontbreken van een SSD om het opstarten te versnellen is dit geen officiele Ultrabook. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,