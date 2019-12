Asus VivoBook S400CA-CA129H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Ultrabook met een gewicht van 1,85 kilo en een aanraakscherm. De prestaties van deze Ultrabook zijn dankzij de Intel Core i5 dual-core processor goed voor wie een laptop intensief gebruikt, maar door het ontbreken van een krachtige grafische kaart is hij minder voor moderne games geschikt. De Harde schijf meet 500 GB en wordt bijgestaan door een 24 GB grote caching SSD. Deze is niet zelf te benaderen, maar wordt voor de versnelling van het systeem gebruikt. Helaas heeft ASUS in dit model een tegenvallende WiFi-adapter ingebouwd. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,