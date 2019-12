Asus VivoBook S410UA-EB108T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze lichte laptop van 1,33 kilo heeft een luxe aluminium behuizing en een redelijk scherm. De Core i3-processor is snel genoeg voor gewone taken en dankzij het ruime werkgeheugen van 8GB blijft de laptop snel als je meerdere programma's naast elkaar draait. Je kunt het werkgeheugen daarnaast uitbreiden naar 16GB. Een minpunt is de 128 GB SSD, dat is te krap voor wie meer dan een paar programma's en bestanden heeft. We hebben deze VivoBook voor €699 ingekocht op 22 december 2017 bij Coolblue. Op dat moment was de laptop ook te koop bij o.a. BCC, Informatique, Expert en Megekko. Bovendien deed de laptop mee aan een promotie van de BCC.