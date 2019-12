Asus VivoBook S410UA-EB265T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch Asus-laptop is dankzij de Intel Core i3-processor, 256GB SSD en 8GB aan werkgeheugen snel genoeg voor de meeste gebruikers. Alleen voor foto-/videobewerking of ander intensief gebruik schiet hij tekort. Pluspunt is zijn lage gewicht van 1,3 kilo. Ook de accuwerktijd is met zo'n acht uur prima te noemen. Het werkgeheugen zit helaas vastgesoldeerd waardoor je dit niet kunt vervangen. We kochten de VivoBook voor €700 bij CoolBlue.