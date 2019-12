Asus VivoBook S451LA-CA105H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een laptop met een iets kleiner dan gemiddeld scherm: 14 inch. Maar toch is hij relatief zwaar: 2,2 kilo. Laptops met een groter scherm wegen dit ook al snel, blijft wel als voordeel dat deze laptop wat lichter is. De Core i5 zorgt in combinatie met de SSHD (combinatie harde schijf/SSD) voor vlotte prestaties. De resolutie en de kwaliteit vqan het scherm vallen een beetje tegen. Wel heeft deze laptop behoorlijk wat opslagruimte: 750 GB.