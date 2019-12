Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook S510UA-BQ113T hebben we eind februari 2018 aangeschaft bij BCC voor 799 euro. We zagen de laptop ook verkrijgbaar bij Amazon.de en Alternate. Deze 15 inch laptop heeft een luxe aluminium behuizing en weegt toch maar 1,6 kilo. De uitvoering is interessant door de combinatie van een harde schijf en een ssd. Daardoor heeft hij maar liefst 1128 GB opslagcapaciteit. Een minpunttje is de dual-core i5 processor uit de zevende generatie. Die is aanmerkelijk trager dan de uitvoeringen in de nieuwere achtste generatie. De werktijd op de accu is zo'n 7 uur. Dat is redelijk. De vaste netwerkaansluiting werkt op 100 Mbit en dat is veel te traag.