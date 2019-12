Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook S510UA-BQ482T hebben we half mei 2018 bij Coolblue gekocht voor 849 euro. We zagen de VivoBook ook liggen bij o.a. BCC, Alternate, Wehkamp en Expert. Het is een vlotte laptop met een snelle i5 met 4 rekenkernen en een hdd en een ssd. Toch weegt hij maar 1,6 kilo. De werktijd op de accu is zo'n 6 uur. Na het losschroeven van 10 schroefjes en het lostrekken van de behuizing zie je accu, opslag, werkgeheugen en de wifi-module. Die zijn niet vastgesoldeerd dus vervangbaar.