Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook S510UN-BQ256T is 17 mei 2018 door ons ingekocht bij Paradigit voor 769 euro. Het was toen de dagdeal. De laptop was toen ook verkrijgbaar bij o.a. Coolblue, BCC, 4Launch, Bol, MediaMarkt en Wehkamp. Deze laptop lijkt goede papieren te hebben. De i5-processor is lekker snel, maar de Nvidia MX150 biedt niet zoveel voordeel als je misschien zou verwachten. De opslag is in handen van een 256 GB ssd en een 1 TB harde schijf en daarmee kun je goed uit de voeten. Toch weegt hij maar 1,6 kilo. Na het losschroeven van 10 schroefjes en het lostrekken van de behuizing zie je accu, opslag, werkgeheugen en de wifi-module. Die zijn niet vastgesoldeerd dus vervangbaar.