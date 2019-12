Asus VivoBook S532FL-BQ007T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch Asus VivoBook is een behoorlijk krachtige en luxe laptop. Hij heeft een snelle Intel Core i7-processor aan boord, een zeer ruime 16 GB werkgeheugen en maar liefst 1TB SSD-opslag. Dat maakt hem ook voor zwaardere toepassingen geschikt. Het touchpad heeft een ingebouwd touchscreen wat hem heel bijzonder maakt om te gebruiken. Je kunt dit als tweede scherm gebruiken, maar bijvoorbeeld ook als calculator of om via speciale toetsen programma's op te starten. De accuwerktijd van deze laptop is zo'n 5 uur, dat is niet bijzonder. We hebben deze laptop geleend van Asus.