Asus VivoBook S550CB-CJ087H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer luxe uitgevoerde laptop met een 15,6 inch touchscreen. De processor biedt voldoende prestaties en ook de ingebouwde grafische kaart is snel genoeg om te gamen. Goede papieren dus. Toch valt hij een beetje door de mand en dat is vanwege de zeer tegenvallende werktijd op de accu, ook de WiFi zou van een wat hoger kaliber mogen zijn in deze klasse. 2,53 weegt hij en dat is zwaar voor een Ultrabook Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,