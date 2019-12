Asus VivoBook S550CM-CJ046H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het heet een Ultrabook te zijn, maar hij is groot en zwaar. Vergelijkbaar met een gewone laptop. Alleen is hij wat dunner. De Core i5 en de GeForce GT635M zorgen voor prima prestaties en ook is er een erg grote harde schijf ingebouwd. Die is alleen niet erg vlot. De resolutie van het scherm valt een beetje tegen. De behuizing voelt wat minder degelijk aan en is op sommige plaatsen zeer flexibel. De werktijd op de accu valt heel erg tegen. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,