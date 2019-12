Asus VivoBook X202E-CT035H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een kleine laptop, met Ultrabook-techniek maar zonder dit label. De Core i3 zorgt voor redelijke prestaties. Geschikt voor alledaags werk. Een belangrijk nadeel is dat er maar 2 GB geheugen is ingebouwd dat niet uitgebreid kan worden. Daardoor wordt deze laptop vrij snel sloom. Bijzonder in deze prijsklasse is het aanraakscherm: dat maakt het werken met Windows 8 erg prettig. Het gewicht is erg laag en dankzij het 11,6 inch scherm is deze laptop net iets kleiner dan een vel A4-papier.