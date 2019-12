Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Coolblue is de winkel waar wij eind januari de Asus VivoBook X207NA-FD083T met Windows 10S hebben aangeschaft voor slechts 249 euro. Het is een mini laptop met een gewicht van maar 1 kg. De Celeron-processor is niet snel. Het scherm heeft een scherpte van slechts 1366x768 beeldpunten. De opslagruimte meet maar 32 GB en dat betekent dat je geen extra bestanden of programma's erbij kunt zetten. De accuduur is uitstekend: 10,5 uur. Upgraden qua hardware is bij deze laptop niet mogelijk. Gelukkig is het wel mogelijk het beperkte Windows 10S up te graden naar Windows 10 Pro.