Deze paarse Asus VivoBook X402NA-FA112T hebben we eind januari ingekocht bij Megekko voor 479 euro. Hij heeft een langzame Pentium aan boord en net voldoende opslag. Een belangrijk minpunt is de tegenvallende accuwerktijd van slechts drie uur. Qua netwerk is het ook geen topper, want er zit maar een 100mbit netwerkaansluiting op en wifi van de vorige generatie waarvan bovendien de 5 GHz-wifiband ontbreekt. Pluspuntje: zowel accu en opslag zijn makkelijk te vervangen door hun eigen klepje te verwijderen. Je hoeft dus niet de gehele onderplaat van de laptop open te schroeven.