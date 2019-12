Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Wij hebben de Asus VivoBook X402YA-GA032TS halverwege augustus 2019 gekocht bij Coolblue voor slechts 249 euro. Het gaat om een echte budgetlaptop met maar 64 GB opslagruimte en een 14 inch scherm met een lage resolutie (minder dan full hd). Wij hebben hem volledig getest en de resultaten zijn zeker niet goed. Wil je precies weten hoe hij uit de test komt? Bekijk de resultaten hieronder. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.