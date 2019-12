Asus VivoBook X409FA-EK064T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14 inch laptop van Asus is met een gewicht van 1,44 kilo behoorlijk draagbaar. De combinatie van een Intel Core i5-processor, 8 GB werkgeheugen en een 256 GB ssd maken hem vlot genoeg voor de meeste toepassingen en behoorlijk snel in gebruik. We hebben deze laptop voor €600 gekocht bij Coolblue. Benieuwd naar ons testoordeel? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.